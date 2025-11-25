Экономист объяснил, почему в конце года цены на технику колеблются

Сообщения магазинов о «последней возможности» приобрести технику со скидкой часто оказываются лишь рекламным трюком, особенно в декабре. Как отметил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко, реальная ситуация с ценами в этот период гораздо запутаннее, пишет Life.ru .

По его мнению, в конце года стоимость приставок, смартфонов, планшетов и бытовой электроники может как снижаться, так и внезапно расти. Это обусловлено перегруженностью каналов поставок, переоценкой себестоимости производителями и изменениями в нормативных требованиях.

Экономист отметил, что в декабре цены на технику могут вырасти из-за перегрузки логистических каналов, увеличения себестоимости и введения технологического сбора с 2026 года. Стоит рассмотреть возможность покупки в январе, так как в начале года часто встречаются настоящие скидки, связанные со снижением спроса и необходимостью освобождения складских помещений.

Щербаченко также подчеркнул наличие противоположных тенденций: предновогодние распродажи, стремление продавцов освободить склады перед новыми поставками и обострение конкуренции за внимание покупателей в праздничный период. Эксперт посоветовал внимательно отслеживать изменения цен, проверять подлинность скидок, сравнивать варианты и помнить, что январь часто предлагает более выгодные предложения.

