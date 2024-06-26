Экономист объяснил, почему Центробанк против прямого доступа инвесторов на биржу

Центробанк выступает против прямых торгов на бирже, так как опасается всплеска мошеннических операций между инвесторами и хочет сохранить контроль над фондовым рынком, заявил РИАМО директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.

Ранее Банк России выступил против инициативы о прямом доступе инвесторов к торгам на бирже. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте Центробанка.

«Брокеры обязаны страховаться, их деятельность регулируется, а к их профессиональной подготовке предъявляются жесткие требования. Это устраивает регулятор. ЦБ не хочет потерять контроль над фондовым рынком», — прокомментировал Ордов.

Он отметил, что те инвесторы, которые хотят торговать свободно и контактировать с эмитентом напрямую, сами уходят на внебиржевые торги. Но они более рискованны для трейдеров, чем торговля на фондовой бирже с участием брокеров, добавил эксперт.

Однако и биржевые торги, по его словам, не всегда проходят гладко.

«Конфликт интересов брокеров и инвесторов — давняя проблема фондового рынка. Нет брокера, который бы ни проводил финансовых операций в своих интересах. При этом их часто уличают в манипуляциях и нерациональном использовании средств своих клиентов для покрытия собственных убытков. И если счета инвестора не застрахованы, и нет способа привлечь недобросовестного брокера к ответственности, то нужно дать право инвестору самому взять эту ответственность, если он разбирается в принципах работы фондового рынка», — считает финансист.

Он добавил, что навязывание услуг брокеров приводит к тому, что многие инвесторы начинают вкладываться в криптовалюты и другие инструменты, где можно торговать напрямую, без посредников, но, к сожалению, часто становятся жертвами мошенников, поскольку трейдинг на цифровых платформах не регулируется государством и Центробанком, а потому имеет дополнительные риски.