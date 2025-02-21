Экономист Максимов: все энергоемкие производства в Прибалтике могут остановиться

В странах Прибалтики резко подорожало электричество, из-за чего многие энергоемкие предприятия, включая металлургические и химические, могут остановить свое производство, сообщает РИА Новости .

Так, свою работу уже приостановил завод Estonian Cell. Директор предприятия отметил, что при повышенных ценах на электроэнергию производство стало нерентабельным.

Все это связано с тем, что Прибалтика вышла из совместной с Россией единой энергетической системы (БРЭЛЛ). Энергетическую связь с РФ перерезали по команде главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

После этих событий электроэнергия в Прибалтике резко подорожала. На сегодняшний день средняя оптовая цена — порядка 194 евро за мегаватт-час.

Экономист Максим Максимов подчеркнул, что в Прибалтике резко стали скупать свечи, одеяла и теплые вещи. При этом новые ценовые шоки на электроэнергию не исключены.

Эксперт считает, что вслед за Estonian Cell свою работу приостановят и другие энергоемкие предприятия, включая Liepājas Metalurgs в Латвии и Neste Oil в Литве, если тарифы на электричество не снизятся.