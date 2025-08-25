Экономист Колташов спрогнозировал ускоренное снижение ключевой ставки

Он пояснил, что в январе–июне 2025 года экономика РФ показала замедление роста. Одним из причин этого была дороговизна кредита.

«В III квартале ВВП вроде бы выходит на 3,1% по расчету Росстата (при прогнозе на год в 3,8%), но именно теперь-то ставка и была впервые за долгое время снижена. Для того чтобы экономика росла дальше, надо пойти на снижение ставки еще», — отметил специалист.

По его словам, сейчас вопрос, по сути, один: будет уменьшение ключевой ставки в стране быстрым (на 2-3% по итогам каждого проведенного заседания ЦБ РФ) или медленным. Он подчеркнул, что не видит нужды в медлительности по этому вопросу.

«Потому — с учетом международного дипломатического позитива и оптимизма, а с этим и роста скрытой безработицы до 200 тыс. человек в августе при увеличении опасений за рост экономики как таковой — нас, видимо, ожидает ускоренное снижение ставки», — сказал Колташов.

Как уточнил специалист, российские власти хотят также поддержать продажу квартир в новостройках, поэтому можно ожидать сдвиг показателя ставки этой осенью к 12-14%.