Экономист Галий: соглашение с Китаем усилит инвестиции, но несет риск зависимости

Ратифицированное Госдумой соглашение с КНР способно стать катализатором для роста инвестиций и экспорта, но чтобы не впасть в зависимость России важно развивать собственные компетенции и правовые механизмы защиты инвесторов, сообщила РИАМО к. э. н., доцент, зав. кафедрой Государственной и муниципальной службы Московского областного филиала Президентской академии Елена Галий.

«Соглашение между правительствами России и Китая о поощрении и взаимной защите инвестиций имеет значительный потенциал для позитивного развития двусторонних экономических отношений. Оно может стать катализатором для привлечения китайских инвестиций, расширения российского экспорта и укрепления стратегического партнерства», — сказала Галий.

Она добавила, что России важно развивать собственные технологии и производства, чтобы не зависеть от китайского капитала, а также активнее использовать правовые механизмы для защиты интересов государства и инвесторов. По ее словам, необходимо сохранять баланс в отношениях с разными экономическими партнерами, чтобы снизить возможные геополитические риски.

«В целом, успех соглашения будет зависеть от того, насколько эффективно обе стороны смогут использовать его возможности, минимизируя при этом потенциальные риски и негативные последствия. Это требует долгосрочной стратегии, направленной на взаимовыгодное сотрудничество и устойчивое развитие. Среди рисков реализации соглашения можно назвать увеличение экономической зависимости от Китая, что может быть использовано в политических или экономических целях», — отметила эксперт.

Галий напомнила, что 21 октября 2025 года Госдума РФ ратифицировала новое соглашение с Китаем о поощрении и взаимной защите инвестиций — документ, который обновляет действующую с 2006 года систему и адаптирует ее к современным экономическим условиям. Соглашение уточняет понятия «инвестор» и «инвестиция», вводит дополнительные гарантии прав инвесторов, регламентирует порядок разрешения споров и усиливает защиту интересов обеих сторон в условиях санкционного давления.

«Последствия для рынка будут прямые, так как падает регуляторная неопределенность и юридическая премия за риск. Значит становится дешевле финансирование капиталоемких отраслей. В приоритете, вероятно, будут энергетика, добыча, транспорт, производство, информационно-коммуникационные технологии, Китайским компаниям станет проще локализовать выпуск ценных бумаг и заходить в совместные предприятия. Для государства снижается риск валовых претензий в международном арбитраже, но сохраняется обязанность компенсации при истинной экспроприации», — рассказала экономист.

Она заключила, что Россия и Китай создают систему взаимного доверия, а новое соглашение, пришедшее на смену версии 2006 года, должно сделать инвестиции более стабильными и понятными. После его вступления в силу ожидается рост китайских вложений в Россию на 10–15%, в первую очередь в инфраструктуру и переработку. Возможны два варианта развития: осторожный — с задержками из-за геополитики, и оптимистичный — с ускорением проектов при стабильной экономике.