сегодня в 02:48

Экономист: биткоин может подняться к 130 тыс. долларов уже к концу года

Экономист, основатель консалтинговой компании «Деломант Групп» Таисия Вепренцева предположила, что биткоин сможет снова подняться к 120–130 тыс. долларов уже к концу 2025 года, сообщает Lenta.ru .

По ее словам, долгосрочная перспектива зависит от политической обстановки, и в случае если США и Китай начнут переговоры, то инвесторы быстро вернутся в рисковые активы, включая криптовалюты.

Она отметила, что если риторика президента США Дональда Трампа сохранится, а Китай ответит зеркальными мерами, то рынок продолжит колебаться на грани паники.

«В этом случае крипта останется под давлением, и следующий виток распродаж возможен в любой момент, особенно при падении фондовых индексов США», — считает экономист.

Биткоин достиг нового исторического максимума — 6 октября его стоимость превысила 126 тысяч долларов. Накануне, 5 октября, первая криптовалюта мира взяла отметку в 125 тысяч долларов.