Экономист Беляев рассказал, есть ли смысл инвестировать в юани
Фото - © Яна Королёва / Фотобанк Лори
По данным Financial Times, глава КНР Си Цзиньпин настаивает на том, чтобы юань занял позицию ключевой мировой валюты. Он подчеркнул, что Китаю необходимо создать «сильную национальную валюту», способную активно участвовать в международной торговле, инвестициях и на валютных рынках. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, что на данный момент вкладывать средства в юань можно с целью их сохранения, но не с целью накопления, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург».
«Поскольку юань — это государственно регулируемая валюта, значит, ее колебания в одну или в другую сторону в общем-то незначительны. Поэтому в смысле сбережения, сохранения своих денег в таком стабильном состоянии, может быть, и есть смысл вкладываться в юань. Но с точки зрения дополнительного дохода и дополнительного заработка в ожидании того, что курс китайской валюты повысится и вы на этом заработаете в рублях, особого смысла нет», — рассказал экономист.
В целом это относится и к другим валютам, хотя уже прогнозируется достаточно заметное падение курса рубля в ближайшем будущем. Под «ближайшим будущим» экономист подразумевает не один или два дня, а более длительный период, учитывая низкие темпы экономического роста и сравнительно высокую инфляцию. Поэтому снижение курса рубля по отношению к доллару, евро и юаню представляется вероятным.
Таким образом, инвестирование в юань имеет тот же смысл, что и в другие основные валюты. Возможно, с точки зрения сохранения средств, в этом есть чуть больше смысла, но меньше — с точки зрения получения прибыли.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.