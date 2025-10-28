Экономист Балынин рассказал, кто может получать две пенсии в России
Бывшие сотрудники силовых ведомств, продолжающие работать в гражданских организациях, могут получать две пенсии при выполнении определенных условий, сообщает «ФедералПресс».
Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин пояснил, что право на две пенсии имеют россияне, получающие выплаты по линии Минобороны, МВД, ФСБ и других силовых структур, если они продолжают трудиться в гражданских организациях. За таких работников работодатели уплачивают страховые взносы, что позволяет им формировать пенсионные права для получения страховой пенсии по старости.
Вторая пенсия назначается при соблюдении ряда условий: наличие не менее 15 лет страхового стажа, 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов и достижение установленного пенсионного возраста. Например, мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения смогут оформить страховую пенсию в 2026 году, а мужчины 1961 года рождения и женщины 1966 года рождения — уже с 2024 года.
Для оформления второй пенсии необходимо подать заявление в Социальный фонд России, МФЦ, по почте или через портал госуслуг. Балынин отметил, что страховая пенсия в качестве второй назначается без фиксированной выплаты, но на нее распространяются все индексации и ежегодная корректировка. Пенсии по линии силовых ведомств также индексируются по отдельным правилам, а все перерасчеты производятся автоматически без дополнительного заявления со стороны пенсионера.
«У получателей двух пенсий обе выплаты индексируются в установленные сроки и по своим правилам. Для проведения индексаций заявление подавать не требуется: все производится автоматически», — подытожил Балынин.