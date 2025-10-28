Экономист Балынин рассказал, кто может получать две пенсии в России

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин пояснил, что право на две пенсии имеют россияне, получающие выплаты по линии Минобороны, МВД, ФСБ и других силовых структур, если они продолжают трудиться в гражданских организациях. За таких работников работодатели уплачивают страховые взносы, что позволяет им формировать пенсионные права для получения страховой пенсии по старости.

Вторая пенсия назначается при соблюдении ряда условий: наличие не менее 15 лет страхового стажа, 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов и достижение установленного пенсионного возраста. Например, мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения смогут оформить страховую пенсию в 2026 году, а мужчины 1961 года рождения и женщины 1966 года рождения — уже с 2024 года.

Для оформления второй пенсии необходимо подать заявление в Социальный фонд России, МФЦ, по почте или через портал госуслуг. Балынин отметил, что страховая пенсия в качестве второй назначается без фиксированной выплаты, но на нее распространяются все индексации и ежегодная корректировка. Пенсии по линии силовых ведомств также индексируются по отдельным правилам, а все перерасчеты производятся автоматически без дополнительного заявления со стороны пенсионера.

«У получателей двух пенсий обе выплаты индексируются в установленные сроки и по своим правилам. Для проведения индексаций заявление подавать не требуется: все производится автоматически», — подытожил Балынин.