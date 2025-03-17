Экономист Балынин: пенсия по старости за год выросла больше инфляции

На 1 января 2025 года средний размер пенсии по старости составил 24 979,3 рубля. За год она выросла выше инфляции, сообщил RG.RU доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

В начале 2024 года средняя пенсия по старости была 22 352,85 рубля. Таким образом, за год она увеличилась на 11,75%. Это выше уровня инфляции, который оценивается в 9,52%.

Эксперт объяснил, что рост связан с возвращением индексации пенсий работающим пенсионерам. Она рассчитывалась от более высокого размера выплаты.

Также Балынин считает, что рост средней пенсии по старости обусловлен корректировкой размеров страховых пенсий работающим пенсионерам. Она проводится ежегодно. По словам эксперта, это подчеркивает, что для государства вопрос пенсионного обеспечения граждан является одним из приоритетных.

По данным Социального фонда России, пенсию по старости выдают 33,4 млн граждан, 6,9 млн из них — работающие пенсионеры.

Ранее стало известно, что средняя пенсия в РФ побила рекордный минимум 2017 года по соотношению к зарплате. В конце 2024 года страховая пенсия по старости составила почти 25 тыс. руб., а зарплата — 86 тыс. руб.