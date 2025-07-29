«Экономическая правда»: ЕС остановил помощь Украине из-за ситуации с НАБУ

Евросоюз принял решение на время приостановить всю выделяемую Украине помощь до того момента, пока не урегулируется ситуация с независимостью антикоррупционных ведомств, сообщает ТАСС .

Как пишет газета «Экономическая правда», ссылаясь на источники в украинском правительстве, парламенте и дипломатических кругах, речь в этом контакте ведется прежде всего о помощи в рамках программы ERA. Это программа экстренного кредитования за счет замороженных на Западе активов РФ. По ней сумма помощи должна была составить 17,2 млрд евро до конца года. Еще по программе Ukraine Facility планировали отправить 12,5 млрд евро.

На Украине парламент будет рассматривать проект закона о возвращении независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) 31 июля. Поэтому временно транши по этим программам не будут проводить. Как только Рада примет документ, то помощь возобновится.

Президент Украины Владимир Зеленский давно хотел установить контроль над НАБУ и САП. 23 июня НАБУ обвинило в коррупции Алексея Чернышова, который тогда был вице-премьером — министром нацединства страны, поэтому конфликт обострился. Оппозиционные депутаты уточнили, что антикоррупционные ведомства могли также в скором времени предъявить обвинения и другим политикам, которые приближены к Зеленскому.

21 июля сотрудники СБУ провели обыски у работников НАБУ, начали проверять САП. Затем Рада, где большинство парламентариев поддерживают президента, приняла закон, где прописаны положения о ликвидации независимости указанных организаций. Вечером того же дня около 2 тыс. киевлян вышли на акцию протеста, в других городах тоже провели такие мероприятия. Глава государства все же подписал скандальный закон, что привело к еще одной волне протеста.