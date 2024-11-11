Ефимов: за 14 лет учреждения культуры получили от города более 1 тыс объектов

Учреждения культуры столицы за 14 лет смогли получить от города свыше 1 тыс. зданий и помещений, поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Таким образом, с 2010 года Москвой было передано в оперативное управление объектам культуры более 760,2 тыс. кв. м недвижимости — это порядка 215 зданий, а также 850 помещений.

«За 14 лет учреждения культуры получили более 760,2 тыс. кв. м недвижимости. Больше всего объектов — около 300 — город предоставил в центре столицы, где было передано порядка 310 тыс. кв. м недвижимости. Организации, расположенные на юге столицы, получили 117 объектов общей площадью почти 64,7 тыс. кв. м, на востоке и западе — по 135 объектов общей площадью свыше 71,6 тыс. и около 65,4 тыс. кв. м соответственно», — подчеркнул заместитель мэра.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, новые площади получили учреждения, которые расположены в 7 административных округах столицы.

«Только с начала этого года в оперативное управление учреждениям культуры передано порядка 14 объектов общей площадью около 7,5 тыс. кв. м. Новые площади получили организации в семи административных округах: в СВАО — более 5,3 тыс. кв. м, в ЗАО — свыше 1,1 тыс. кв. м, в ЦАО — 302,2 кв. м, в ЗелАО — 282,4 кв. м, в ЮВАО — 209,5 кв. м, в ЮАО — 81,4 кв. м и в ВАО — 72,8 кв. м», — объяснил Гаман.

В ЮЗАО и САО досуговым центрам передано почти 70 объектов, а в ЮВАО — 71 здание. В СВАО учреждения культуры получили почти 90 объектов, а в СЗАО — 55 зданий и помещений. Также в ЗелАО было передано свыше 20 объектов недвижимости.

Уточняется, что обеспечение учреждений культуры дополнительными площадями является одной из важных задач, которые развивают социнфраструктуру Москвы.

Помимо этого, министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры Алексей Фурсин отметил подробности передачи новых зданий учреждениями культуры.

«Сейчас почти в любой точке столицы можно найти какое-либо из учреждений культуры не более чем в 15 минутах ходьбы. Передача учреждениям культуры новых зданий и помещений помогает делать культуру и творческое образование еще доступнее для москвичей и гостей города», — резюмировал он.

Напомним, что с 2010 года в городе появилось порядка 80 новых объектов культуры. На сегодняшний день организации, которые проводят образовательные, развлекательные, спортивные и просветительские программы, расположены на почти 1,3 млн кв. м.