Ефимов: 95 тыс горожан получат новые квартиры реновации на востоке Москвы

42 жилых дома площадью порядка 830 тыс. кв. м возводят для участников программы реновации в Восточном административном округе Москвы. Всего новое жилье получат примерно 95 тыс. человек, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Восточный административный округ Москвы является лидером по строительству жилья по программе реновации. С начала ее реализации здесь возвели 44 новостройки площадью почти 740 тыс. кв. м. Сейчас строится еще 42 дома площадью около 830 тыс. „квадратов“ и проектируется свыше 1 млн кв. м в 53 комплексах. Суммарный объем данного жилья позволяет предоставить новые квартиры ориентировочно 95 тыс. горожан», — подчеркнул Ефимов.

По его словам, в новых квартирах предусмотрена готовая улучшенная отделка по стандартам московской программы реновации. Первые этажи домов делают нежилыми: там разместятся вестибюли, лифтовые холлы, комнаты дежурного, кладовые для хранения уборочного инвентаря, техпомещения и почтовые ящики. Кроме того, на первых этажах открываются кафе, различные магазины, салоны красоты, а также спортивные клубы, кружки для детей.

Руководитель Департамента строительства Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Рафик Загрутдинов пояснил, новые квартиры в ВАО по реновации получат жители 1062 домов, в которых проживают порядка 210 тыс. человек.

«В настоящий момент на востоке столицы к переселению в 38 домов приступили 21,6 тыс. жителей из 150 домов, из них 19,8 тыс. уже справили новоселье в новых квартирах», — отметил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.