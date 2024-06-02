Economist: охрану главы ЦБ усилили после повышения ключевой ставки до 20%

Личную охрану главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной усилили после того, как ключевую ставку повысили до рекордных 20%. Это произошло в конце февраля 2022 года, сообщает «Лента.ру».

По данным The Economist, Набиуллина имеет «стальную решимость». Часто ее называют «Стальной Эльвирой». В статье издания уточнили, что часто сильные мужчины боятся зайти в кабинет к главе ЦБ.

Набиуллина довольно часто проводит свое время в здании Центробанка, где для нее организовали парикмахерскую, гардеробную и химчистку.

В конце февраля 2022 года Центробанк на фоне первых санкций против России и резкого обвала курса рубля повышал ключевую ставку до 20%.

На заседании 7 июня Центробанк России может поднять ключевую ставку до 17 процентов.