Economist: Киеву потребуется почти $400 млрд для продолжения конфликта с РФ

Украине потребуется еще почти 400 млрд долларов для покрытия расходов, если он продолжит вести конфликт против России еще 4 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Economist.

«Украине понадобится примерно 389 миллиардов долларов в виде финансов и вооружения в течение четырех лет с 2026 по 2029 годы, в основном из Европы», — говорится в сообщении.

Как пишет издание, траты на обеспечение обороны Украины увеличивались примерно на 20% в год за все время продолжения СВО.

Отмечается, что если бы траты полностью легли на Европу, то ЕС пришлось бы предоставить Украине 328 млрд долларов, а Великобритании — 61 млрд долларов.

Согласно анализу The Times, Украина сталкивается с критическим истощением ресурсов в преддверии зимы. The Times также отмечает, что несмотря на обещания ЕС о финансировании в течение еще 1-2 лет, растущее влияние правых партий в Европе ставит эти планы под сомнение.

