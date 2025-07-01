Дважды в год: Мишустин спрогнозировал повышение пенсий в РФ

Премьер-министр РФ: с 2026 года страховые пенсии будут повышать дважды в год

Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что со следующего года в России два раза в год — в феврале и апреле будут увеличивать страховые пенсии, сообщает «Царьград» .

В 2025 году пенсии подняли уже на 7,3%, а затем на 9,5%, ситуация связана с ростом доходом Социального фонда.

Со следующего года власти страны начнут особое внимание уделять уровню инфляции в соотношении с выплатами людям, вышедшим на заслуженный отдых.

В рамках стратегической сессии Михаил Мишустин также особо подчеркнул значимость возобновления индексации и добавил, что это станет важным шагом на пути к повышению благосостояния населения.

Ранее экономист-эксперт Виталий Манжос сказал, что по итогам 2025 года реальная стоимость пенсий не будет значительно меняться по сравнению с текущей ситуацией. Он опирается на среднесрочные колебания курса рубля и официальные темпы годовой инфляции в стране.