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Доцент Балынин: допиндексация пенсий в феврале коснется и январских выплат

Доцент Финансового университета при правительстве Игорь Балынин рассказал, что дополнительная индексация пенсий, ожидаемая 1 февраля, коснется и тех выплат, которые россияне получили в январе, сообщает «Российская газета» .

«То есть в феврале пенсионеры получат новую проиндексированную пенсию и сумму дополнительной индексации за январь», — объяснил Балынин.

Эксперт напомнил, что 15 января Росстат опубликовал инфляционные данные за прошлый год. Инфляция сложилась на уровне 9,52%. С 1 января страховые пенсии индексировали на 7,3%.

Президент России Владимир Путин определил национальные цели развития страны, в которых указана необходимость обеспечения роста пенсий на уровне не ниже инфляции. Поэтому в феврале выплаты проиндексируют еще раз.

Ранее член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина заявила, что российский федеральный бюджет готов к дополнительной индексации пенсий гражданам. Она коснется около 40 млн пенсионеров в РФ.