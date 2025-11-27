Доставка в Петербурге может подорожать вдвое из-за нового закона о мигрантах

С 22 ноября иностранным гражданам, живущим в Санкт-Петербурге по трудовому патенту, запретили работать курьерами, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Власти города подписали соответствующее постановление в августе, мотивируя его борьбой с теневой занятостью, повышением качества и безопасности курьерских услуг и созданием дополнительных рабочих мест для граждан РФ.

Однако, по словам главы Ассоциации транспортно-­логистических и почтово-­курьерских отправлений РФ Александра Митюкова, после вступления закона в силу стоимость доставки в Петербурге может вырасти в 1,5-2 раза, услуги курьеров подорожают в среднем на 20%.

«Найти достаточное количество людей, готовых развозить заказы, станет сложнее. Компании начнут конкурировать за оставшихся и новых сотрудников. Чтобы привлечь россиян на место ушедших мигрантов, им придется платить больше», — заявил предприниматель Владислав Никонов.

По его словам, зарплаты курьеров уже не первый раз растут из-за нехватки рабочих рук, а сейчас эта тенденция, скорее всего, продолжится.

