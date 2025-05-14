Дорогое удовольствие: импортное пиво в ресторанах РФ выросло в цене на 10%
Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори
Согласно данным сервиса по автоматизации процессов в ресторанах DocsInBox, стоимость импортного пива в российских заведениях общепита выросла за год в среднем на 10%, сообщает РИА Новости.
Подорожал пенный напиток как в бутылках, так и на розлив. При этом неважно, светлое это пиво или темное.
Аналитики изучили цены в 10 тыс. заведений по всей стране с апреля 2024 по апрель 2025 года. Наибольший рост закупочных цен показали популярные сорта пива в бутылках — Corona Extra (+9,7%), Peroni Nastro Azzurro (+10,1%), Spaten Munchen Dunkel (+9,9%) и Fuller’s London Pride (+10%).
Цены на кеги также выросли на 10%. Например, кега O’Hara’s Irish Red Nitro подорожала с 12 150 до 13 365 рублей, а Ayinger Jahrhundert Bier — с 10 606 до 11 666 рублей.
Увеличение стоимости закупки связано с повышением отпускных цен крупными производителями, ростом фонда оплаты труда из-за дефицита кадров и колебаниями курса рубля.