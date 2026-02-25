DoorHan запустила завод сэндвич-панелей в Можайске Подмосковья

Компания DoorHan запустила первую линию завода по выпуску сэндвич-панелей в Можайске Подмосковья. Проект реализован в мультитехнологическом технопарке компании, соглашение о его создании было подписано на ПМЭФ в 2024 году, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Первая производственная линия рассчитана на выпуск до 2 млн кв. м сэндвич-панелей в год. На предприятии уже трудоустроены более 30 жителей региона, продолжается набор сотрудников. После выхода на полную мощность здесь создадут около 350 рабочих мест. Общий объем инвестиций составит порядка 3 млрд рублей.

«В рамках инвестиционного проекта компания DoorHan запустила завод по выпуску теплоизоляционных материалов на основе базальта — минеральной ваты и строительных сэндвич-панелей. В первом квартале этого года планируется запуск линии мощностью до 40 тыс. тонн минеральной ваты в год, а в первом квартале 2027 года — второй», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Начальник отдела ограждающих и теплоизоляционных конструкций зданий DoorHan Иван Трунов отметил, что компания уже сформировала солидный портфель заказов и в ноябре планирует приступить к поэтапному увеличению производительности.

Готовую продукцию будут поставлять преимущественно в Центральный и Северо-Западный федеральные округа для строительства промышленных и коммерческих объектов. Технопарк DoorHan в Можайском муниципальном округе построен в 2019 году. Предприятия «ДорХан 21 век-Можайск» выпускают быстровозводимые здания, домокомплекты, мостовые конструкции и сэндвич-панели с минеральной ватой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что импортозамещение сегодня сразу дает преимущество тому, кто строит заводы.

«На (Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — ред.) мы подписали ряд соглашений, очень заметных по новым предприятиям. Причем многие из них являются или высокотехнологичными, или это элементы импортозамещения», — сказал Воробьев.