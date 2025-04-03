Дональд Трамп ввел пошлины против необитаемых островов

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Американский президент Дональд Трамп ввел тарифные пошлины в отношении необитаемых островов Херд и Макдональд, сообщает РИА Новости .

Острова находятся в Индийском океане недалеко от Антарктиды и считаются внешними территориями Австралии.

В 1997 году эти острова были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

США установят минимальную базовую пошлину в размере 10% на импорт из других стран, включая Украину.

В списке стран, к которым применят эти меры, нет РФ.

Ранее доцент кафедры управления транспортными комплексами ГУУ Артем Меренков рассказал, что введение пошлины 25% на импорт автомобилей в США — это логичное продолжение «торговых войн» президента США Дональда Трампа, цель которых — нанести экономический удар по индустриям и экономике ЕС.