Дональд Трамп ввел пошлины против необитаемых островов
Американский президент Дональд Трамп ввел тарифные пошлины в отношении необитаемых островов Херд и Макдональд, сообщает РИА Новости.
Острова находятся в Индийском океане недалеко от Антарктиды и считаются внешними территориями Австралии.
В 1997 году эти острова были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
США установят минимальную базовую пошлину в размере 10% на импорт из других стран, включая Украину.
В списке стран, к которым применят эти меры, нет РФ.
Ранее доцент кафедры управления транспортными комплексами ГУУ Артем Меренков рассказал, что введение пошлины 25% на импорт автомобилей в США — это логичное продолжение «торговых войн» президента США Дональда Трампа, цель которых — нанести экономический удар по индустриям и экономике ЕС.