Доллар вырастет до 90 рублей: факторы укрепления нацвалюты уже не работают

сегодня в 11:01

Факторы, которые значительно укрепили курс рубля в начале 2025 года, уже перестают приносить эффект. Доллар к концу года вырастет до 85-90 рублей, рассказала глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова на Восточном экономическом форуме. Об этом пишет ТАСС .

По ее словам, драйвером в данном случае выступит ситуация на рынке газа и нефти. Также влияние окажет уровень ставок.

На фоне того, что факторы, поспособствовавшие укреплению рубля в начале года, перестали работать, траты бюджета по-прежнему остаются высокими. Также сохраняется высокий уровень потребления.

«Мы ожидаем курс доллара в районе 85-90 рублей», — подчеркнула Чекурова.