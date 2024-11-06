Доллар показал рекордный рост на фоне победы Трампа

Индекс доллара к корзине мировых валют показал рекордный с 2016 года однодневный прирост на фоне победы Дональда Трампа на выборах президента США. На пике он подскочил на 1,92%, до 105,441 пункта, сообщает РБК со ссылкой Financial Times.

К 20:00 по московскому времени рост замедлился до 1,61%. Индекс составил 105,123 пункта. При этом он остается на максимальном значении с июля 2024 года.

Евро показывает худшую динамику. Пара евро/доллар на рынке форекс на минимуме снизилась на 2,27%, до 1,0682 евро за доллар. Это связано с тем, что на европейскую валюту давят опасения по поводу возможного введения обещанных Трампом пошлин на товары из ЕС.

5 ноября в США состоялись выборы президента. По предварительным данным, Дональд Трамп набрал 277 голосов, а его оппонент в лице Камалы Харрис — 226. Республиканец уже объявил о своей победе.