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Доллар по итогам 2024 года вырос к рублю на 13,4%

В текущем году рубль ослаб, а доллар укрепился. Курс американской валюты вырос на 13,4%, сообщает РБК .

Банк России установил официальный курс доллара на 29 декабря 2024 года. Согласно ему, американская валюта стоит 101,6797 руб. 30 декабря 2023 года данный показатель составлял 89,6883 руб. Таким образом, курс доллара вырос на 13,4%.

Ослабление рубля эксперты связали с введением санкций против Мосбиржи и отечественного финансового сектора в целом. Под ограничения попали 50 российских банков, включая «Газпромбанк».

Аналитики считают, что курс доллара продолжит укрепляться в 2025 году. Эксперты полагают, что диапазон движения пары может составлять 95–115 руб. В конце следующего года аналитики ожидают стабильный курс на уровне около 107–108 руб. за доллар.

Ранее стало известно, что ЦБ запланировал с 27 декабря устанавливать курсы валют в зависимости от данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка.