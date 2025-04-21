Кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер заявила, что Пасхальное перемирие позитивно сказалось на курсе рубля и колебаниях иностранных валют: некоторые обновили свои двухлетние минимумы — доллар опустился до 78,2 рубля, евро — до 91,6 рубля, юань — до 11 рублей, сообщает Газета.ru .

«Конечно, здесь много и спекулятивного наплыва, но на финансовом рынке именно ожидания правят бал, а они пока приподнятые — ставки на урегулирование конфликта вновь возросли. Пока рубль остается самой сильной валютой мире. Но к концу весны возможны подвижки — снижение притоков зарубежной валюты от российского экспорта и рост импорта, ЦБ может дать сигнал к монетарному развороту», — сказал Зельцер.

По его словам, сейчас идут дебаты о необходимости продления нормативов репатриации выручки. Есть вероятность, что доллар продолжит движение вниз и опустится до 60.

В свою очередь, главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев добавил, что поддержку рублю оказывают надежды на снижение геополитической напряженности из-за переговоров между РФ и США.