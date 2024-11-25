Доллар дешевеет на торгах после новостей о кандидате на пост главы Минфина США

Основные индикаторы курса американской валюты демонстрируют снижение: индекс WSJ Dollar падает на 0,3%, а DXY от ICE, включающий корзину из шести ключевых мировых валют (британский фунт, японская иена, евро, шведская крона, канадский и швейцарский доллары), снижается еще значительнее — на 0,55%, пишет «Интерфакс» .

Основатель Key Square Group и инвестор Скотт Бессент, выдвинутый Дональдом Трампом на должность руководителя министерства финансов Соединенных Штатов, находится под пристальным вниманием рыночного сообщества.

По данным Trading Economics, рыночные аналитики предполагают, что Бессент, в случае одобрения его кандидатуры в Конгрессе, будет придерживаться консервативного подхода, фокусируясь на поддержании стабильности экономики и рынков, несмотря на его публичную поддержку инициатив Трампа касательно тарифной политики и налоговых послаблений.

Ожидая данные об индексе PCE и протокол заседания ФРС, участники рынка сохраняют внимательность на текущей неделе. Этот индекс является ключевым индикатором инфляции для Федрезерва.

Политика, потенциально способствующая росту инфляции, привела к тому, что американская валюта достигла максимальных значений за последние два года в предыдущую неделю. Рынок беспокоился, что это может заставить ФРС приостановить цикл снижения ставок.

Британская валюта продемонстрировала рост по отношению к доллару, достигнув отметки 1,2592 доллара против пятничного показателя в 1,2530 доллара.

Что касается единой европейской валюты, то по состоянию на утро (9:10 мск) она укрепилась до 1,0479 доллара, тогда как предыдущая торговая сессия завершилась на уровне 1,0427 доллара.

На финансовом рынке Азии наблюдается динамичное движение валют. Японская иена демонстрирует небольшое укрепление к доллару США — после предыдущего значения в 154,76 иены курс снизился до 154,42 иены за доллар.

Ранее сообщалось, что Бессент может сменить Джанет Йеллен на посту министра финансов США. При выдвижении Бессента на новую должность Трамп назвал его уважаемым стратегом в области геополитики и экономики.