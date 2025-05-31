Доля перерабатывающих россиян снизилась до минимума в I квартале 2025 года

По итогам первого квартала 2025 года число россиян, которые регулярно перерабатывали в неделю более стандартных 40 часов в неделю, сократилась до минимальных значений. Об этом говорится в новом исследовании Росстата, пишет РИА Новости .

Так, за первые три месяца текущего года доля перерабатывающих россиян снизилась до 3,3%. Этот показатель стал самым низким за всю историю наблюдений.

Согласно средним показателям, россияне работали по 38,3 часа в неделю. Это среднее значение ниже аналогичного показателя за 2024 год. Тогда данный показатель составлял 38,5 часа.

Предыдущее исследование Росстата свидетельствовало о том, что от 41 до 50 в неделю работали 1,88 млн россиян. Более 51 часа в неделю работали 586 тысяч жителей страны.