сегодня в 13:56

Руководитель управления Федеральной службы государственной статистики по городу Москве и Московской области Леонид Калимуллин сообщил, что доля обрабатывающих производств Подмосковья в общем объеме составляет 7% по данным на 2024 год.

По его словам, промышленность Подмосковья лидирует: объем ее производства — это 5% от общероссийских показателей.

«Область занимает лидирующие позиции по объемам промышленного производства, формируя более 5% общероссийского объёма. Индекс промпроизводства составил 108,4%. В общих объемах отгруженных промышленных товаров на долю обрабатывающих производств приходится более 90%», — сказал Калимуллин, выступая на 113-м заседании Мособлдумы.

Он уточнил, что на момент 2024 года доля обрабатывающих производств Подмосковья в общем объеме составляет 7%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.