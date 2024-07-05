Долги за бензин крупнейшего российского покупателя превысили 6 млрд долларов

Некоторые трейдеры останавливают сотрудничество с Нигерией из-за ее многомиллиардных долгов, которые выросли в 2 раза с апреля, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Европа постепенно отказывается от российского бензина и топлива. Потому пьедестал одного из крупнейших покупателей заняла Нигерия. За первые 6 месяцев 2023 года она приобрела более 963 тыс. тонн российского топлива, превзойдя тем самым в полтора раза закупки ОАЭ, которые заняли почетное второе место по импорту горючего из РФ.

Но сейчас Нигерия задерживается с оплатой поставок. Основной причиной называют политику государственной нефтяной компании NNPC, покрывающей разницу между фиксированными ценами на заправках и международной стоимостью. В Нигерии считают, что на это может уйти не менее 3,7 млрд долларов.

Чиновники и частные организации недовольны такими расходами. Однако правительство не может отказаться от них, опасаясь, что нигерийцы, считающие дешевое горючее своим правом, могут поднять бунт.

Компания NNPC все еще не расплатилась за январский импорт. Поставки в республику продолжаются из-за высокой компенсации за просрочки платежа. Но уже два трейдера прекратили сотрудничество с Нигерией до тех пор, пока она не закроет долг.

Из-за этого уже в июле Нигерия может закупить только 850 тыс. тонн топлива.

Ранее стало известно, что экспорт трубопроводного газа из РФ в Европу увеличился за полгода до 15,4 млрд кубометров. Таким образом, поставки выросли на 27%.