Долг платежом красен: россиянам рассказали, как снизить проценты по кредитам
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Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Татьяна Белянчикова отметила, что снизить ставку по кредиту можно, если клиент осуществляет своевременные платежи, сообщает Газета.ru.
Специалист объяснила, что при отсутствии просрочек банк ежегодно уменьшает процентную ставку по займу на 1 процентный пункт. Таким образом кредитная организация поощряет добросовестных клиентов.
«Второй и третий способы снизить ставку по займу — реструктуризация (увеличение срока кредита или снижение процентной ставки по нему) и рефинансирование (действующий кредит погашается за счет нового займа по более выгодной ставке)», — поделилась экономист.
Белянчикова предупредила, что при подаче заявления на рефинансирование у заемщика не должно быть текущей просроченной задолженности.
В случае реструктуризации гражданин должен доказать, что у него возникли финансовые трудности в связи с проблемами со здоровьем или снижением зарплаты, заключила эксперт.