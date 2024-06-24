Долг платежом красен: россиянам рассказали, как снизить проценты по кредитам

Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Татьяна Белянчикова отметила, что снизить ставку по кредиту можно, если клиент осуществляет своевременные платежи, сообщает Газета.ru .

Специалист объяснила, что при отсутствии просрочек банк ежегодно уменьшает процентную ставку по займу на 1 процентный пункт. Таким образом кредитная организация поощряет добросовестных клиентов.

«Второй и третий способы снизить ставку по займу — реструктуризация (увеличение срока кредита или снижение процентной ставки по нему) и рефинансирование (действующий кредит погашается за счет нового займа по более выгодной ставке)», — поделилась экономист.

Белянчикова предупредила, что при подаче заявления на рефинансирование у заемщика не должно быть текущей просроченной задолженности.

В случае реструктуризации гражданин должен доказать, что у него возникли финансовые трудности в связи с проблемами со здоровьем или снижением зарплаты, заключила эксперт.