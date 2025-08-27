Док-станция подмосковной компании включена в реестр Минпромторга России

Разработка компании «ГЕТМОБИТ», которая является резидентом ОЭЗ «Дубна», включена в единый реестр российской радиоэлектронной продукции министерства промышленности и торговли РФ. Устройство является первой отечественной универсальной док-станцией для оснащения рабочих мест, в том числе на предприятиях с высокими требованиями к защите данных, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья

Многофункциональная док-станция компании «ГЕТМОБИТ» совмещает в себе устройство для подключения к серверам предприятия для обработки запросов пользователя (функция тонкого клиента), а также видеотелефон с защищенным доступом к каналам связи абонента. Вместе с программными инструментами управления и интеграции док-станция формирует единую среду для работы сотрудников как в офисах, так и удаленно, что обеспечивает безопасную связь в «полевых» условиях и небольших филиалах.

«Объем инвестиций «ГЕТМОБИТ» в реализацию своего проекта на территории ОЭЗ «Дубна» составляет 1,3 млрд рублей. На своем предприятии компания занимается разработкой и производством различных решений в сфере цифрового рабочего пространства. В рамках реализации проекта создано более 40 рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

После включения в реестр Минпромторга устройство резидента ОЭЗ «Дубна» смогут использовать компании с критической ИТ-инфраструктурой и предприятия госсектора.

«Наша док-станция изначально проектировалась с учетом жестких требований госкомпаний и крупных корпораций в сфере безопасности. Нам удалось создать устройство, защищенное от современных киберугроз, как технического, так и поведенческого характера, но при этом сохраняющее быстроту развертывания и гибкость адаптации к разным условиям эксплуатации. Результатом такого подхода является самостоятельное выполнение пользователем регламента информационной безопасности», — рассказала генеральный директор ООО «ГЕТМОБИТ» Мария Рукавишникова.

Процедура внесения в реестр Минпромторга предусматривает проверку всей производственной цепочки продукции. Для подтверждения российского происхождения продукции компания «ГЕТМОБИТ» доказала ее использование для серийного производства отечественной элементной базы, российских печатных плат, а также монтаж печатных плат, наличие патентов и авторских прав, в том числе на микропрограммное обеспечение.

«По задаче Правительства РФ доля отечественной радиоэлектронной продукции на предприятиях госсектора и компаниях с критической ИТ-инфраструктурой к 2028 году должна достичь 60%. В ОЭЗ «Дубна» созданы необходимые условия для развития разработчиков и производителей такого оборудования. Компания «ГЕТМОБИТ» является одним из примеров успешной работы компаний этого сектора у нас на площадке», — отметил генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.