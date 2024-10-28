Доходы от акций и ПИФов в России будут облагать налогом по ставкам 13% и 15%

Российское правительство сделало мягче правила налогообложения прибыли от продажи акций. Об этом сообщает РБК .

Поправки в Налоговый кодекс РФ были окончательно приняты Госдумой 22 октября, а 23 октября — одобрены Совфедом.

После того, как закон подпишет президент, в налоговую базу, которая облагается по ставкам 13% и 15% на прибыль от 2,4 млн рублей, будет включен заработок от доверительного управления имуществом в паевом инвестиционном фонде (ПИФ).

Это же касается и прибыли, которую человек получил от продажи акций и долей участия в уставном капитале фирм в РФ.

Ранее Центробанк пересмотрел прогноз по инфляции. Ключевая ставка продолжит расти.