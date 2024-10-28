Доходы от акций и ПИФов в России будут облагать налогом по ставкам 13% и 15%
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Российское правительство сделало мягче правила налогообложения прибыли от продажи акций. Об этом сообщает РБК.
Поправки в Налоговый кодекс РФ были окончательно приняты Госдумой 22 октября, а 23 октября — одобрены Совфедом.
После того, как закон подпишет президент, в налоговую базу, которая облагается по ставкам 13% и 15% на прибыль от 2,4 млн рублей, будет включен заработок от доверительного управления имуществом в паевом инвестиционном фонде (ПИФ).
Это же касается и прибыли, которую человек получил от продажи акций и долей участия в уставном капитале фирм в РФ.
Ранее Центробанк пересмотрел прогноз по инфляции. Ключевая ставка продолжит расти.