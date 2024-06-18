Доходы консолидированного бюджета Подмосковья достигли порядка 490 млрд рублей

За первые 5 месяцев 2024 года темпы роста налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет Московской области демонстрируют положительную динамику. Собственные доходы консолидированного бюджета достигли 490 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Среднегодовой двухлетний прирост к уровню аналогичного периода 2022 года составил 16,4%. Для сопоставимости данных 2022 год взят за базовый год сравнения. Из-за перехода на систему единого налогового счета (ЕНС) в 2023 году линейное сравнение поступлений год к году нерепрезентативно.

Доходы консолидированного бюджета по налогу на прибыль увеличились до 149 млрд рублей (среднегодовой двухлетний прирост к уровню аналогичного периода 2022 года составил 11,4%). Поступления по налогу на доходы физических лиц выросли до 173 млрд рублей (среднегодовой двухлетний прирост составил 20,5%). Основной рост налога на прибыль и НДФЛ обеспечен организациями торговли и обрабатывающих производств.

Положительная динамика роста также отмечена по налогам на совокупный доход: они составили 60 млрд рублей (среднегодовой двухлетний прирост к уровню пяти месяцев 2022 года составил 35,7%).

Доходы по налогам на имущество увеличились до отметки 48 млрд рублей, показав среднегодовой двухлетний прирост 8%.

Неналоговые доходы бюджета за рассматриваемый период составили 30 млрд рублей.

Собственные доходы регионального бюджета МО выросли до 377 млрд рублей (среднегодовой двухлетний прирост к уровню аналогичного периода 2022 года составил 14,9%). В бюджеты муниципальных образований региона поступило 113 млрд рублей (среднегодовой прирост составил 21,6%).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион ждет бизнес и старается искать для него нестандартные решения. Он отметил, что Подмосковье видит эффект от малого и среднего предпринимательства.

«У нас 500 тыс. человек занимается малым и средним бизнесом. Приятно, что мы растем. У нас 30% экономики в Московской области, несмотря на оборонную промышленность, перерабатывающую, самое большое количество иностранных компаний, 30% — это малый бизнес. Мы видим эффект от него», — сказал Воробьев.