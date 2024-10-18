Добровольные взносы для самозанятых увеличат доходы социальных фондов РФ

Добровольные социальные взносы для самозанятых на случай временной нетрудоспособности — это очень важная мера защиты интересов для людей с подобной формой занятости. Кроме того, такие взносы должны увеличить доходы социальных фондов России, сообщила РИАМО доцент кафедры институциональной экономики ИЭФ ГУУ, к. э. н. Светлана Сазанова.

Преимущество института самозанятости заключается в том, что это гибкая форма трудоустройства с минимальной ставкой налога, отметила она. Самозанятые платят 4% налога с доходов, полученных от физических лиц, и 6% с доходов, полученных от юридических лиц.

Институт самозанятости позволяет существенно заинтересовать лиц, занятых в теневой экономике, в легализации своей деятельности и уплате налогов, но ранее он не позволял делать взносы в фонд социального страхования на случай временной потери трудоспособности, а это существенно сокращало возможности поддержки самозанятых, считает Сазанова.

«Теперь самозанятые смогут отчислять средства в социальные фонды и обеспечить себе дополнительную поддержку в период болезни. Отчисляя 3,84% от страховой суммы в 35 или 50 тысяч рублей по выбору, самозанятые сформируют свою „подушку безопасности“», — полагает эксперт.

Кроме того, отчисления самозанятых должны существенно увеличить доходы социальных фондов, ведь количество самозанятых с каждым годом постоянно растет в России, отмечает Сазанова.

Ранее Минтруд РФ подготовил законопроект о проведении эксперимента по добровольному социальному страхованию для самозанятых в случае временной нетрудоспособности.