До конца года в Подмосковье построят очередную площадку «Лайт индастриал»

«Объем инвестиций в проект «Ю-Лыткарино» оценивается в 450 млн рублей. Общая площадь помещений объекта составит 10 тысяч квадратных метров. Кластер будет состоять из 10 производственных блоков. Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца этого года. На предприятиях, которые здесь разместят свое производство, может быть создано порядка 200 рабочих мест», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Каждый производственный блок на площадке «Ю-Лыткарино» — это отдельная промышленная единица, оснащенная офисом с техническими мощностями, которые подойдут под любые производства. Для запуска производства компаниям-резидентам нужно будет только завести и подключить свое оборудование.

На сегодняшний день в Подмосковье уже действует пять промышленных территорий в формате «Лайт индастриал». Еще пять, в том числе и проект в индустриальном парке «Лыткарино», находятся в стадии реализации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.