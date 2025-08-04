До 250 тысяч: сколько в Москве получают сварщики и монтажники

Сварщикам, монтажникам окон и операторам ЧПУ в Москве предлагают зарплаты от 230 до 250 тысяч рублей, а специалистам по производству индустриального оборудования, добыче и переработке руд и полезных ископаемых, в тяжелом машиностроении и ракетно-космической промышленности в целом по России — от 80 до 130 тысяч, сообщает «Вечерняя Москва».

«Среднее профессиональное образование больше не запасной вариант для тех, кто не прошел в вуз. Это выбор для тех, кто стремится к быстрому трудоустройству, достойному заработку и карьерным перспективам», — заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ, экономист Петр Щербаченко.

По его словам, за последние годы в РФ резко вырос спрос на выпускников колледжей: начинающим специалистам платят от 100 тысяч рублей.

Государство и бизнес за последние 10 лет кардинально пересмотрели критерии приема молодых специалистов на работу, но у ситуации есть свои темные пятна: рынок может столкнуться с переизбытком выпускников вузов при остром дефиците специалистов со средним профессиональным образованием.