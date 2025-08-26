До 2030 года в молочное животноводство Подмосковья инвестируют более 50 млрд руб

До 2030 года в Московской области планируется ввести в эксплуатацию 14 молочных ферм. Общий объем инвестиций в строительство объектов составит более 50 млрд рублей. Реализация проектов направлена на выполнение целей и задач Доктрины продовольственной безопасности, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

«Ввод новой инфраструктуры создаст дополнительные условия для развития молочного животноводства в регионе. Так, планируем увеличить поголовье дойных коров на 39,8 тыс. голов и обеспечить прирост в объеме производства сырого молока на 430 тыс. тонн в год. В аграрном секторе будет создано более чем 1,5 тыс. рабочих мест. К 2030 году общее поголовье скота превысит 200 тыс. голов, из которых более 100 тыс. составят дойные коровы, а производство молока приблизится к 1,1 млн тонн в год», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

До конца года планируется ввести в эксплуатацию 2 молочно-товарные фермы: «Племзавод «Повадино» в Домодедово с инвестициями 900 млн рублей и «МТФ Елгозино» в Клину — 2,5 млрд рублей. В общей сложности проекты позволят создать 55 рабочих мест, объем производства молока составит 23 тыс. тонн в год. В 2026 году откроется животноводческий комплекс «СП «Нива» в Серебряных Прудах. Объем инвестиций — 3 млрд рублей. Предприятие рассчитано на 3 тыс. дойных коров и 60 рабочих мест. Здесь будут выпускать 32 тыс. тонн молока в год.

С 2027 по 2030 годы одним из ключевых проектов станет строительство четырех очередей МТФ «МК «Дубна» в Сергиевом Посаде. Всего в реализацию проекта инвестируют порядка 26 млрд рублей. Хозяйство обеспечит более 1 тыс. рабочих мест, 16,9 тыс. дойных коров и 216 тыс. тонн сырого молока. Кроме этого, будут введены в эксплуатацию молочно-товарные фермы в Ступино, Щелково, Волоколамске, Чехове, Луховицах, Зарайске и Клину.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.