До 20%: в России предупредили о подорожании овощей и фруктов

Преподаватель ИМЭС, кандидат экономических наук Залина Казова заявила, что в октябре на 12% поднимутся цены на товары первой необходимости, сообщает Газета.ru .

«Овощи и фрукты усилят свою ценовую нагрузку на +15–20% — необходимость хранения, увеличение импорта, колебания валютных курсов. Мясо-молочная продукция прибавит +12–15% из-за сезонного удорожания кормов, снижения надоев, роста логистических затрат», — сказала эксперт.

По ее словам, из-за благоприятной ситуации в зерновой отрасли можно ожидать удорожания круп и муки на 5%. Яйца же прибавят в цене 10% из-за сезонных колебаний. Относительно августа произойдет смена отрицательной динамики на рост.

По данным Минэкономразвития, годовая инфляция в России к 15 сентября составила 8,02%. Центробанк подтвердил свой прогноз о снижении инфляции до 6-7% в 2025 году и возврате к целевому показателю в 4% в 2026 году, с последующим поддержанием на этом уровне. По окончании 2024 года годовой уровень инфляции в стране достиг 9,52%.

