Дмитровский тепличный комплекс поставляет заказчикам 20 млн роз ежегодно

Глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов посетил ООО «Тепличный комплекс – Подосинки». Это предприятие — одно из лидеров в России на рынке выращивания роз. Из дмитровских теплиц заказчикам ежегодно отправляются более 20 млн роз 240 сортов. Продукция пользуется высоким спросом и составляет серьезную конкуренцию цветам зарубежных производителей, сообщает пресс-служба администрации округа.

Успешность предприятия и его известность подтверждает тот факт, что в этом году, в канун Международного женского дня, площадку для выращивания самого популярного цветка посетил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«На следующий год наше предприятие отметит свое двадцатилетие. Мы начинали с теплицы площадью три гектара. Сейчас же у нас три теплицы общей площадью 9 га», — рассказала гостю Юлия Чарышкина, предприниматель и учредитель комплекса, депутат совета депутатов Дмитровского округа.

Юлия Ивановна показала Михаилу Шувалову одну из теплиц и подробно рассказала о том, как организовано производство по выращиванию роз.

Процесс весьма сложный: от обеспечения энергией и теплом до учета меняющейся моды на сорта роз.

Молодой куст розы начинает давать хорошие цветы через год, а живет куст 5–6 лет. На урожайность влияют не только освещенность и температурный режим, но и состав почвы, своевременное внесение удобрений, строгий контроль за здоровьем кустов.

В теплицах ведется тщательный санитарный контроль.

Производственный цикл включает:

обработку цветов;

калибровку на автоматических линиях;

упаковку;

обеспечение максимально щадящих условий хранения перед доставкой.

После этого розы из «ТК – Подосинки» разъезжаются по всей стране. Основной потребитель продукции — Москва и столичный регион.

«В одном месте сразу столько роз. Это настоящее чудо! Вы выращиваете красоту, которая потом наполняет сердца любовью и чувством прекрасного. Желаю вашему предприятию уверенного развития, новых успехов и процветания», — сказал Михаил Николаевич коллективу предприятия.

Затем Михаил Шувалов вручил:

благодарственные письма главы округа ряду сотрудников тепличного комплекса;

почетную грамоту губернатора Московской области директору «ТК – Подосинки» Виктору Овчинникову.

Главный агроном комплекса Георгий Назарь был удостоен звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Московской области».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.