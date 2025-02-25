Детский омбудсмен Татарстана предложила поддержать семьи с приемлемым доходом

Омбудсмен: при начислении детских пособий нужно учитывать расходы на ипотеку

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила за то, чтобы при начислении детских пособий не учитывать доход семей с детьми, который уходит на ипотечные выплаты, сообщает Life.ru .

С соответствующей законодательной инициативой омбудсмен обратилась к главе комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ирине Останиной.

Как отметила Волынец, часто львиная доля дохода семей уходит на погашение ипотеки, что нужно учитывать при расчете детских пособий.

Тем самым омбудсмен предлагает поддержать семьи россиян с приемлемым уровнем дохода. По факту значительную часть этого дохода может «съедать» ипотека.

Ранее сообщалось, что Подмосковье заняло второе место по программе помощи многодетным семьям в погашении ипотеки, согласно которой можно получить до 450 тысяч рублей, чтобы уменьшить или погасить ипотечный кредит.