Депутаты Мособлдумы приняли за основу бюджет региона на 2025–2027 годы

На 98-м заседании Московской областной думы приняли за основу бюджет Подмосковья на 2025 и на плановый период 2026 и 2027 годов, передает корреспондент РИАМО.

«Мы получили 96 замечаний и предложений от комитетов, фракций и депутатов. Из них поддержали 88. В их основу легли в первую очередь запросы наших жителей», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он уточнил, что внимание регионального парламента обратили на важность строительства социальных объектов, капитального ремонта школ и детских садов, обновления инфраструктуры теплоснабжения.

Брынцалов добавил, что также учтен вопрос о расселении людей из аварийного жилья, закупке дорогостоящих препаратов для детей. Дополнительные средства пойдут на поддержку работы дружинников. В бюджете региона были учтены принятые недавно законы о налоговых льготах, продление «налоговых каникул» и льгот для ИТ-компаний.

«Работа над главным финансовым документом будет продолжена. Следующий этап — подготовка к принятию законопроекта в целом», — заключил Брынцалов.

Проект трехлетнего бюджета Подмосковья был внесен губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Губернатор ранее на съезде министров экономики субъектов РФ также заявлял о важности поддержки президента РФ Владимира Путина и федерального правительства. По его словам, именно она позволяет развивать экономику региона.