Депутат Топилин: ИИ все больше контролирует производство алкоголя и табака в РФ

Доля контроля за лицензированием, производством и продажей сигарет и алкогольной продукции искусственным интеллектом (ИИ) увеличивается в России, сообщил председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

«Почти все, что связанно с контролем за производством, оборотом и торговлей алкоголем и сигаретами, мы потихонечку идем к тому, что все это отслеживается исключительно интеллектуальными системами», — сказал Топилин.

По его словам, ИИ следит за процессом, начиная от маркировки, производства и контроля за выдачей лицензии, заканчивая фиксацией на кассе, когда товар продается.

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