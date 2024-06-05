Депутат Рожнов: изменения в налоговой системе востребованы россиянами

С 2025 года в России планируют начать вносить изменения в налоговую систему. Соответствующий пакет законопроектов поступил в Госдуму и уже направлен на рассмотрение в регионы. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Зампред Московской областной думы Олег Рожнов заявил, что проведение налоговых изменений достаточно давно обсуждалось и в обществе, и в экспертных группах, а также на различных уровнях власти. Это созревшее, востребованное людьми решение.

«Люди, которые зарабатывают больше, будут платить повышенные налоги. Это социальная справедливость, но при том, что это прогрессивная шкала возрастает по мере уровня доходов. Она соотносима со странами мира, и даже во многих странах прогрессивная шкала предполагает большие налоги и отчисления. А у нас вполне плавная, которая позволит сформировать больший бюджет», — отметил депутат.

По словам Рожнова, для тех, кто будет отчислять больший процент, важно, куда пойдут деньги и что будет сделано.

Собранные налоги будут потрачены на инфраструктуру и дороги. Будут увеличены меры поддержки бизнеса. Особое внимание планируется уделить развитию новых отраслей: выпуск самолетов, судов, лекарств.

«Одна из главных задач налоговых изменений — выстраивание справедливой и сбалансированной налоговой системы. Необходимо сократить неравенство в обществе, обеспечить стабильные условия для реализации долгосрочных инвестиционных проектов», — подытожил парламентарий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что малый бизнес в Подмосковье занимает 24,8% валового регионального продукта.

«22% налогов мы получаем от малого бизнеса. Важно, что мы видим рост малого бизнеса и продолжительность работы частного бизнеса в Подмосковье», — сказал глава региона.