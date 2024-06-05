Депутат Рожнов: допсредства от изменения налогов пойдут на развитие страны

Дополнительные средства, которые поступят от налогоплательщиков в результате формирования более справедливой налоговой системы, будут направлены на социально-экономическое развитие страны, сообщил РИАМО заместитель председателя Московской областной думы Олег Рожнов.

Госдума планирует в весеннюю сессию принять налоговые поправки, чтобы налоговые изменения вступили в силу с 1 января следующего года. Предлагается следующая прогрессивная шкала по НДФЛ по уровню годовых доходов: от 2,4 до 5 млн рублей — 15%, от 5 до 20 млн рублей — 18%, от 20 до 50 млн рублей — 20%, свыше 50 млн рублей — 22%. Повышение ставки НДФЛ коснется доходов от 200 тыс. рублей в месяц, для всех остальных сохранится ставка 13%.

«Для тех, кто будет отчислять больший процент, важно, куда пойдут деньги и что будет сделано. Дополнительные средства, которые поступят от налогоплательщиков, будут направлены на социально-экономическое развитие страны. Это новые нацпроекты „Семья“, „Молодежь и дети“, „Кадры“, „Продолжительная и активная жизнь“», — рассказал Рожнов.

Он подчеркнул важность того, что семьи с детьми, в том числе многодетные, те, кто растит новое поколение граждан, налогоплательщиков, будут иметь преференцию, налоговый вычет и для них НДФЛ за счет дополнительных выплат даже уменьшится более чем в 2 раза.

«Собранные налоги будут потрачены также на инфраструктуру и на дороги. Будут увеличены меры поддержки бизнеса. Особое внимание планируется уделить развитию новых отраслей: выпуск самолетов, судов, лекарств», — отметил депутат.

Рожнов подчеркнул, что одна из главных задач изменений — выстраивание справедливой и сбалансированной налоговой системы. Необходимо сократить неравенство в обществе, обеспечить стабильные условия для реализации долгосрочных инвестиционных проектов.

«Понятно, что залог стабильности — это устойчивые источники финансирования, которые и формируют налоговые изменения», — резюмировал зампред.