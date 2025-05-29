Депутат Рябоконь: картофель в Петербурге подорожал более чем на 40%

Рост цен на некоторые социально значимые продукты в Санкт-Петербурге в период с января по апрель этого года достиг 47%. Лидирует картофель, стоимость которого в Северной столице — 88 рублей за кг, сообщил в Telegram-канале депутат петербургского Законодательного собрания, сопредседатель регштаба «Народного фронта» Андрей Рябоконь.

Следом за картофелем в анти-рейтинге капуста, стоимость которой достигла 70 рублей за кг. За 4 месяца цена выросла на 41%. На третьем месте свекла — 62 рубля за кг. Цена выросла на 37%.

Стоимость продовольственных товаров в целом взлетела на 4%. При этом апельсины подешевели на 20%, куриные яйца — на 7%, курица — на 5%. Рябоконь считает, что нужно скорее принимать инициативу, которая обязывает продавцов указывать размер наценки на социально значимые товары.

Ранее руководитель центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что из-за майских заморозков в Крыму ожидается неурожай персиков, сливы и черешни: цены на эти фрукты и ягоды могут взлететь.