Депутат рассказал, сколько нужно работать для пенсии при минимальной зарплате

Глава Союза пенсионеров Московской области, депутат Мособлдумы Анатолий Никитин заявил, что для получения пенсии по трудовому стажу при минимальной зарплате россияне должны отрабатывать как минимум 30 лет, сообщает Газета.ru .

«Если молодые люди начнут работать официально сразу после окончания высшего учебного заведения в 22 года, то уже к 37 годам наберут минимум по трудовому стажу — 15 лет. Средний стаж россиян к моменту выхода на пенсию составляет около 34 лет. При оценке по сегодняшней стоимости пенсионного балла и зарплате в 50 тыс. рублей, за 34 года непрерывного стажа человек будет получать около 20 тыс. рублей пенсии», — сказал депутат.

По его словам, на размер будущей пенсии будет влиять не столько стаж, сколько накопленные баллы и время выхода на пенсию.

Так, человек с зарплатой 50 тысяч рублей до вычета налогов за год накапливает около 2,2 балла. Его будущая страховая пенсия за 15 лет стажа составит около 13,5 тысяч рублей. При зарплате в 80 тысяч рублей с теми же условиями она составит около 14 тысяч рублей. При этом, чем позже гражданин обращается в Пенсионный фонд, тем больше получит пенсию, также отметил Никитин.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в РФ более чем на 2 тысячи рублей увеличат страховые пенсии. Это произойдет с учетом индексации.