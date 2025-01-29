Депутат рассказал, почему в РФ не будут изымать неиспользованную землю

Депутат Самарской губернской думы Степан Алексеев заявил, что решение Росреестра не изымать не осваиваемые собственниками участки земли связано с более широкой тенденцией по управлению ресурсами страны, сообщает АБН24 .

По его словам, власти ориентируются на стимулирование эффективного использования земли, а нынешняя обстановка вынуждает их пересматривать подходы: не у всех собственников есть достаточно ресурсов для работы.

«Стратегия вспомогательных мер — более целесообразна с точки зрения поддержки бизнеса и граждан. В том числе было осознано, что изъятие земельных участков без разработки системных решений по их использованию может привести к накоплению „проблемных“ территорий», — отметил Алекссев.

Кроме того, жесткие меры могли бы негативно повлиять на общественное восприятие госполитики в этом вопросе и в целом ущемить права собственников, заключил депутат.