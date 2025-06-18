Депутат прокомментировал возможную приостановку мелких переводов россиян

Депутат Говырин об изменениях в переводах: для большинства ничего не изменится

Депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что поправки в законодательстве направлены на пресечение мошеннических действий. По его словам, речь не идет о полном запрете денежных переводов между законопослушными гражданами, например, когда коллеги собирают деньги на подарок новорожденному ребенку сотрудника или родители в детском саду покупают сладости детям. Таким образом он отреагировал на информацию о возможной приостановке частых небольших переводов на банковские карты с 1 июня, сообщает RT .

С начала июня 2025 года вступили в силу новые правила, расширяющие полномочия Росфинмониторинга. Теперь у этого ведомства есть право блокировать подозрительные операции на срок до 10 дней, если есть основания полагать, что они связаны с незаконным обогащением, уточнил депутат.

Он добавил, что это не означает, что все переводы между друзьями, родственниками или в рамках бытовых договоренностей будут автоматически контролироваться.

«Для большинства граждан, не имеющих отношения к таким схемам, ничего не изменится. Банки продолжат работать по прежним алгоритмам, а обыденные переводы между физическими лицами останутся вне зоны риска», — заключил Говырин.