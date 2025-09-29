Депутат Матвеев заявил о массовом уходе курьеров и таксистов-мигрантов от налогов

Большинство мигрантов в сфере услуг не оформлены как сотрудники компаний

Депутат Госдумы Михаил Матвеев сообщил, что значительная часть мигрантов, работающих курьерами и таксистами, формально не числятся сотрудниками компаний и не платят налоги, сообщает Sputnik .

Депутат Госдумы Михаил Матвеев, заместитель председателя комитета по региональной политике и местному самоуправлению, рассказал о проблемах налогообложения мигрантов в сфере услуг.

По словам Матвеева, большинство мигрантов заняты не на стройках, а работают курьерами, таксистами и в других сервисных отраслях. При этом многие из них формально не являются сотрудниками компаний.

«Огромное количество этих людей формально не являются сотрудниками компаний», — пояснил Матвеев.

Депутат отметил, что такие работники не оформлены как самозанятые, а числятся в различных аутстаффинговых компаниях. Это, по его словам, позволяет агрегаторам и маркетплейсам уклоняться от уплаты налогов в крупных масштабах.

«Они не самозаняты, они принадлежат разным аутстаффинговым компаниям. То есть это уход от налогов, которые вот эти все агрегаторы и маркетплейсы устраивают, в огромных масштабах», — добавил Матвеев.

Парламентарий подчеркнул, что подобная схема трудоустройства создает серьезные проблемы для государства и требует дополнительного внимания со стороны контролирующих органов.