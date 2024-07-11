Депутат Маликов рассказал о важности производства витамина C в Подмосковье

Витамин С играет ключевую роль в поддержании здоровья человека. Он является мощным антиоксидантом, защищая клетки от вредного воздействия свободных радикалов, которые могут привести к различным заболеваниям. Об этом РИАМО сообщил депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия», координатор партийного проекта «Выбирай свое», эксперт в области пищевой промышленности Сергей Маликов.

Витамин С участвует в регуляции окислительно-восстановительных процессов, поддерживая нормальное состояние кровеносных сосудов, кожи, костной ткани. Он также стимулирует защитные силы организма, укрепляя иммунную систему, и помогает в усвоении железа, что особенно важно для профилактики и лечения железодефицитных анемий.

Продукты, богатые витамином С, включают шиповник, сладкий перец, смородину, облепиху, петрушку, укроп, капусту брюссельскую, белокочанную или цветную, картофель, помидоры, яблоки, ананасы, цитрусовые.

«Очень важно, что очень многие эти продукты производятся в Подмосковье. Не менее важно и то, что производятся сами витамины. Это очень правильно, особенно в период холодного времени года, когда иммунитет может давать сбой», - сказал Маликов.

Кроме того, витамин С важен для поддержания уровня восстановленного глутатиона, который сам по себе является ведущим антиоксидантом организма. Этот витамин не синтезируется в организме человека, поэтому его необходимо получать с пищей.

«Важно помнить, что витамин С разрушается при высокой температуре и доступе кислорода, поэтому предпочтительнее употреблять свежие овощи и фрукты или использовать методы приготовления, минимизирующие потерю витамина С, например, приготовление на пару или в микроволновой печи. Тем более, сейчас лето – очень много фруктов в широкой доступности. Нужно пользоваться случаем», - добавил парламентарий.