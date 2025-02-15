Депутат Госдумы Чаплин рассказал, какие доплаты положены пенсионерам в 2025 г

Депутат Госдумы РФ Никита Чаплин заявил, что россияне пожилого возраста имеют право на дополнительные выплаты к пенсии, размер которых определяется в зависимости от места проживания, продолжительности трудовой деятельности, возраста и состояния здоровья, сообщает РИА Новости .

«Одной из ключевых доплат являются районные коэффициенты. Они начисляются к фиксированной части пенсии и призваны компенсировать сложные климатические условия проживания», — сказал Чаплин.

Он подчеркнул, что особое внимание следует уделить северной надбавке, предоставляемой лицам, проработавшим в районах Крайнего Севера не менее 15 лет или 20 лет в приравненных к ним местностях. Общий страховой стаж должен быть не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

По словам депутата, для сельских жителей предусмотрена специальная доплата. Она доступна неработающим пенсионерам, имеющим стаж работы в агропромышленном комплексе не менее 30 лет и работающим по одной из 500 специальностей, утвержденных правительством.

Чаплин добавил, что еще доплаты к пенсии положены гражданам за выдающиеся достижения в науке, культуре, искусстве или других сферах, а также инвалидам и льготным категориям пенсионеров.

Ранее стало известно, что пожилые россияне стали активно искать работу из-за возобновления индексации выплат работающим пенсионерам с 2025 года. Спрос на пенсионеров на российском рынке труда активно растет.